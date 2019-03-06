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Когда может начаться ослабление рубля 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Накануне Минфин объявил, что направит в марте на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 310 миллиардов рублей, что на 60 процентов больше февральского объема закупок в 194 миллиарда. Но давление этого фактора на рубль будет носить ограниченный характер, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Во-первых, сам объем покупок валюты все еще остается достаточно сдержанным, указывает он. Во-вторых, первый квартал — это традиционно период «сильного» профицита счета текущих операций, который уравновесит негативное влияние роста покупок валюты на рубль, говорит Покатович.
На фоне мощной поддержки в результате общего роста аппетита инвесторов к рисковым активам влияние наращивания покупок валюты будет нивелировано, соглашается директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин. Самым большим фактором неопределенности для рубля остаются санкции. В случае развития санкционной риторики курс преодолеет отметку в 67 рублей за доллар и будет торговаться в диапазоне 67,5–68,5 рубля за доллар, прогнозирует Кочергин.
С учетом этого апрель, как и второй квартал в целом, может стать для рубля более сложным периодом, подчеркивает Покатович. С одной стороны, начнет ослабевать поддержка со стороны профицита счета текущих операций, с другой — вторая половина весны действительно может пройти под очередным раундом санкционной активизации, полагает он.
Такой же прогноз дают и аналитики Райффайзенбанка: по их мнению, во втором квартале российская валюта, скорее всего, будет демонстрировать выраженную тенденцию к ослаблению до 70-75 рублей за доллар. Верхняя граница этого диапазона будет достигнута в случае непосредственного ужесточения санкций против России, считают они.
Китайский фактор оказался недолговечным
Укрепление российской валюты с прошлой недели поддерживалось таким хрупким внешним фактором, как новый всплеск котировок на рынках Китая на фоне обнадеживающих торговых переговоров с США, указывает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Однако и этот внешний фактор, кажется, перестает действовать. После того, как китайские индексы полностью восстановили потери, понесенные в связи с торговыми войнами прошлого года, многие инвесторы принялись фиксировать прибыль, посчитав достижение этой отметки принципиальной вехой, отмечает эксперт.
По стечению обстоятельств, индекс S&P500 также поднимался до своего уровня водораздела. Инвесторы на обоих рынках — американском и китайском — не решились на дальнейший прорыв, предпочитая оборонительную позицию, констатирует Купцикевич. Без поддержки со стороны внешних факторов российская валюта может вернуться к снижению, которое отмечалось в начале прошлой недели, допускает аналитик.
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Рынки , Личный счет , Экономика , Александр Купцикевич , Райффайзенбанк Австрия , Минфин
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