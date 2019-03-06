Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.72
$
66.00
74.35
74.60
Прогноз
11.03 – 18.03
$
64.60
74.18
Индексы и котировки Brent
65.40
+0.09 Золото
1287.04
–0.02 РТС
1180.15
–0.27
Динамика валют
EUR / USD
06.03
1.1299
–0.0044
19.02
1.1343
03.03
20.02
08.02

Нефть дешевеет на данных API по росту запасов сырья в США 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Стоимость нефти снижаются в среду утром на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.44 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,73%, до 65,38 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,78%, до 56,12 доллара за баррель.
Давление на стоимость нефти оказывают данные API, свидетельствующие о росте запасов нефти в США за минувшую неделю. Так, согласно новым данным организации, за неделю по 1 марта коммерческие запасы нефти в США выросли на 7,3 миллиона баррелей после снижения на 4,2 миллиона баррелей неделей ранее.
Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 1,203 миллиона баррелей после снижения на 8,6 миллиона баррелей неделей ранее.
Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления американских нефтегазовых компаний ExxonMobil и Chevron. В частности ExxonMobil заявила, что планирует увеличить добычу углеводородов на сланцевом бассейне Permian в США на 80%, до 1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день к 2024 году. В то же время глава нефтегазовой Chevron Марк Вирт сказал, что компания хочет нарастить добычу на данном бассейне более чем вдвое, до 900 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день к 2023 году.
Аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya), мнение которого приводит агентство Рейтер, сравнил ситуацию на рынке на нефти с игрой в перетягивание каната, где по одну сторону стоят обещания ОПЕК по сокращению добычи, а по другую — рост добычи в США.
Прайм: последние новости
Минфин РФ в марте купит валюту по бюджетному правилу на 310 млрд руб Доллар дорожает к мировым валютам на позитивных статданных по США Биржи АТР в основном растут на фоне мер властей КНР по поддержке экономики страны
Комментарии
Рынки , Exxon Mobil , ОПЕК , Reuters
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании Рынки
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Крым лишат бензина
Экономика
Рубль ослабят еще больше
Рынки Экономика
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
«Газпром», мечты не сбываются? Что ждет Россию
Компании Статьи
Турция сделала предупреждение США
Экономика Ближний Восток
Кудрин пристыдил россиян
Личный счет Экономика
Венесуэла оказалась на пороге глобального кризиса
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение