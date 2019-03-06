Нефть дешевеет на данных API по росту запасов сырья в США

Стоимость нефти снижаются в среду утром на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,73%, до 65,38 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,78%, до 56,12 доллара за баррель.

Давление на стоимость нефти оказывают данные API, свидетельствующие о росте запасов нефти в США за минувшую неделю. Так, согласно новым данным организации, за неделю по 1 марта коммерческие запасы нефти в США выросли на 7,3 миллиона баррелей после снижения на 4,2 миллиона баррелей неделей ранее.

Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 1,203 миллиона баррелей после снижения на 8,6 миллиона баррелей неделей ранее.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления американских нефтегазовых компаний ExxonMobil и Chevron. В частности ExxonMobil заявила, что планирует увеличить добычу углеводородов на сланцевом бассейне Permian в США на 80%, до 1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день к 2024 году. В то же время глава нефтегазовой Chevron Марк Вирт сказал, что компания хочет нарастить добычу на данном бассейне более чем вдвое, до 900 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день к 2023 году.