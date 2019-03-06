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На твитах Трампа научились зарабатывать 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Reuters
Финансист из США Филип Верледжер разработал новую стратегию, которая должна позволить клиентам его консалтинговой компании PKVerlrger зарабатывать на ценах на нефть и котировках нефтяных компаний, пишет РБК со ссылкой на доклад фирмы. Механизм основан на постах президента США Дональда Трампа в Twitter.
Верладжер проанализировал поведение Трампа за последние месяцы и пришел к выводу, что американский президент всегда стремится вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке с тем, чтобы понизить цены. Обычно он делает это посредством постов в Twitter. Например, один из недавних обвалов цен на нефть последовал за записью Трампа о «слишком высоких» ценах.
Из этого следует, что спекулянтам и инвесторам следует играть против цен на нефть и акций нефтяных компаний — продавать бумаги или фьючерсы на топливо в ожидании падения цены, уверен Верледжер. Этот принцип он назвал «колл-опционом Трампа» по аналогии с существовавшим в конце XX века «пут-опционом [главы Федеральной резервной системы США Алана] Гринспена».
Опцион — производный финансовый инструмент, дающий его владельцу право (но не обязанность) на покупку (колл-опцион) или продажу (пут-опцион) определенного актива в будущем по заранее определенной цене.
«Пут-опцион Гринспена» был основан на том, что Алан Гринспен и возглавлявшаяся им ФРС в нужный момент предпринимали все усилия для поддержания американской экономики, в основном за счет повышения базовой ставки ФРС. Это позволяло компаниям брать более дешевые кредиты, наращивать инвестиции и будущую прибыль, что благотворно сказывалось на стоимости их акций. Для инвесторов это означало возможность покупать эти акции в надежде на их последующий рост.
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Рынки , Алан Гринспен , Дональд Трамп , ФРС , РБК
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