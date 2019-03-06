Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.83
$
66.05
74.43
74.65
Прогноз
04.03 – 11.03
$
65.80
74.95
Индексы и котировки Brent
65.69
+0.31 Золото
1286.38
+0.02 РТС
1190.70
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
06.03
1.1304
–0.0039
19.02
1.1343
03.03
20.02
08.02

МЭР понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития РФ понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году с $63,4 до $62,8 за баррель. Об этом говорится в докладе главы ведомства Максима Орешкина к выступлению в Госдуме.
При этом Минэкономразвития сохранил прогноз цены на нефть марки Urals в 2020 году на уровне $59,7 за баррель и на уровне $57,9 за баррель в 2021 году.
По данным Минфина, средняя цена нефти российской марки Urals в январе — феврале 2019 года снизилась на 6,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до $61,76 за баррель.
В феврале 2019 года средняя цена барреля Urals сложилась на уровне $63,85, что на 0,9% выше, чем в феврале прошлого года ($63,27 за баррель).
По итогам всего 2018 года цена нефти марки Urals выросла на 32% — до $70,01 за баррель.
Как ранее сообщал глава МЭР курс рубля будет сохранять устойчивость при цене на нефть, превышающей $40 за баррель.
ТАСС: последние новости
Банк России 28 февраля купил валюту для Минфина на 12,5 млрд рублей Китайские законодатели обсудят Закон об иностранных инвестициях Курс доллара превысил 66 рублей
Рынки , Компании , Личный счет , Недвижимость , Максим Орешкин , Госдума , Минэкономразвития
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании Рынки
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Крым лишат бензина
Экономика
Рубль ослабят еще больше
Рынки Экономика
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
«Газпром», мечты не сбываются? Что ждет Россию
Компании Статьи
Турция сделала предупреждение США
Экономика Ближний Восток
Кудрин пристыдил россиян
Личный счет Экономика
Венесуэла оказалась на пороге глобального кризиса
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение