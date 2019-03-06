МЭР понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году

Минэкономразвития РФ понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году с $63,4 до $62,8 за баррель. Об этом говорится в докладе главы ведомства Максима Орешкина к выступлению в Госдуме

При этом Минэкономразвития сохранил прогноз цены на нефть марки Urals в 2020 году на уровне $59,7 за баррель и на уровне $57,9 за баррель в 2021 году.

По данным Минфина, средняя цена нефти российской марки Urals в январе — феврале 2019 года снизилась на 6,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до $61,76 за баррель.

В феврале 2019 года средняя цена барреля Urals сложилась на уровне $63,85, что на 0,9% выше, чем в феврале прошлого года ($63,27 за баррель).

По итогам всего 2018 года цена нефти марки Urals выросла на 32% — до $70,01 за баррель.

Как ранее сообщал глава МЭР курс рубля будет сохранять устойчивость при цене на нефть, превышающей $40 за баррель.