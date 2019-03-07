Бумаги российских компаний в четверг демонстрируют преимущественно негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.44 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшалась на 0,1% — до 6,05 доллара, "Лукойла" — росла на 0,12%, до 85,96 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,95%, до 172,25 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,55%, до 4,58 доллара, "Газпром нефти" — на 0,1%, до 24,88 доллара.
Цена бумаг ВТБ опускалась на 0,83% — до 1,14 доллара, Сбербанка — на 0,83%, до 12,54 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 1,52%, достигая 18,12 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 1,38% — до 21,79 доллара, "Северстали" — на 1,02%, до 15,49 доллара, НЛМК — на 0,8%, до 24,9 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,36% — до 14,81 доллара, "Ленты" — на 0,25%, до 2,96 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,38% — до 2,94 доллара.