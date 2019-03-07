Лучший друг инвестора — виски?

В прошлом году инвестиции в редкие сорта шотландского виски оказались намного прибыльнее, чем вложения в другие инструменты — такие как произведения искусства, вино, раритетные автомобили или недвижимость. Об этом говорится в исследовании The Wealth Report 2019 международной консалтинговой компании Knight Frank.

За год стоимость виски как инвестиционного актива выросла на 40%, хотя в рейтинг люксовых инвестиционных активов этот напиток попал впервые. Почему именно виски стал лучшим объектом для инвестиций? Вот что говорит журналист, автор книг про виски Игорь Мальцев

Игорь Мальцев, журналист, писатель: «В отличие от вин виски не развивается внутри сосуда, то есть там не происходит дальнейших биохимических преобразований, и его хранение не сопряжено с такими трудностями и опасностями, как хранение и коллекционирование вина. С другой стороны, именно нехватка старых классических спиртов больше 25-40 лет привела к резкому возрастанию цены. Я могу сказать по себе: я давно покупаю виски, и если я покупал продукцию предприятий, которые закрылись достаточно давно, если в 2010 году мы могли покупать по 45-50 фунтов за бутылку, то сейчас цена начинается от 1500 фунтов. Я думаю, что сейчас кто-то соберется и в России сделает какой-то инвестиционный фонд, именно посвященный виски».

Издание The Times сравнило рост цен редких сортов виски и других инвестиционных инструментов за последний год и десятилетие. Так, в случае с виски он составил 40% и 582% соответственно, монеты подорожали на 12% и 193%, вино — на 9% и 147%.

Есть ли смысл делать долгосрочные вложения в виски? Мнение гендиректора инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк» Станислава Машагина.

Станислав Машагин, генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк»: «Имеются в виду аукционные бутылки, которые сегодня продаются по баснословным ценам. На основании именно аукционных английских цен Knight Frank публикует цифру увеличения доходности. На втором месте были отмечены даже не предметы искусства, а монеты, которые за год подорожали всего на 12% в среднем по биржевым ценам, а за десять лет средний показатель мог [составить] около 20%. Но все-таки это отстает от 40%. Есть простое объяснение, поскольку виски стал очень популярным напитком, и, прежде всего, сумасшедший спрос в Азии и постоянно растущее количество богатых людей в Азии, которые предпочитают именно этот напиток вину, дал на сегодня такой результат. Но говорить о том, что это инвестиции и правильные сбережения, я бы не стал, поскольку это не инвестиции, это больше увлечение. Надо понимать, что большинство денег вкладывается все-таки больше в бриллианты, в ювелирные украшения, в машины. В основном в люксовые товары, индекс Knight Frank состоит из этих предметов. И надо сказать, что первое место из самых лучших аукционных продаж по-прежнему занимают картины. Предметы искусства могут принести вам все-таки не в среднем, но в отдельных случаях намного больше, чем инвестиции в виски. Поэтому они будут оставаться приоритетными для инвесторов».

В ноябре прошлого года был установлен мировой рекорд стоимости виски. Бутылка виски Macallan, который перегнали в 1926 году, а разлили спустя 60 лет, ушла с молотка за 1,5 млн долларов.