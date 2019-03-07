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Росстат: в России началось снижение цен на овощи 

Российская Газета 55 минут назад
Но за неделю с 25 февраля по четвертое марта помидоры подешевели на 0,2 процента. Огурцы пока еще дорожают, но скоро и они начнут дешеветь, считает президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.
"Сейчас ежемесячно и огурцы, и томаты будут показывать снижение цен по отношению к предыдущему месяцу", — отметил он в беседе с "РГ".
Правда, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены все же выше, уточнил эксперт. "Это связано в большей степени с влиянием повышения НДС и отменой господдержки на этот год", — сказал он.
Кроме того, солнечных дней в январе и феврале этого года было значительно меньше, чем в январе и феврале прошлого года. Потому и объемы производства помидоров и огурцов не столь высоки, какими могли быть. Дело в том, что в России еще сохраняется около 1800 гектаров теплиц, которые работают с использованием естественного освещения и потому очень чувствительны к количеству солнечных дней.
А вот вновь введенные теплицы — порядка 500 гектаров, уже в основном с искусственным освещением. На выращивание овощей в них солнце не влияет, пояснил Алексей Ситников. Ранее, в начале февраля он в беседе с "РГ" прогнозировал скорое снижение цен на тепличные овощи. Такую тенденцию эксперт объяснил тем, что в основное производство войдут большинство построенных в последнее время тепличных комбинатов, и объем предложений на рынке вырастет.
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Рынки , Видео , Алексей Ситников , Росстат
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