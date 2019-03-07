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Назван курс рубля к доллару после длинных выходных 

Российская Газета 2 часа назад
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":
— Четверг — последний официальный рабочий день на этой неделе, и после обеда трейдеры будут плавно снижать биржевую активность, закрывая свои позиции перед длинными выходными.
Соответственно, вечерняя статистика из США для нас уже будет неактуальной, хотя дневное заседание Европейского ЦБ по определению ключевой процентной ставки и планирующаяся после него пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги, несомненно, будут каким-то образом отмечены рынками.
Пока же рубль будут продолжать поддерживать два важных фактора. Во-первых, это ситуация на отечественном долговом рынке. Объем спроса на облигации федерального займа на очередном аукционе в среду составил 46,84 миллиарда рублей. Доходность по цене отсечения составила 8,4 процента годовых, по средневзвешенной цене — 8,38 процента годовых.
Во-вторых, начинается период сдачи годовых налоговых отчетов, требующий от юрлиц запасаться рублями, в том числе, и путем продажи валюты на бирже — это традиционно важный фактор валютных рублевых прогнозов.
На следующей неделе ожидается, что курс рубля будет по-прежнему находиться в диапазоне 65,5-67 рублей за доллар. Немного сдвигаем диапазон изменения вверх и вширь ввиду нарастания геополитических рисков.
Главными публикациями следующей недели будет довольно плотная подборка данных по инфляции в США и еврозоне, заказы на товары длительного пользования в США (классический опережающий индикатор рецессионных настроений), промышленное производство в еврозоне и Китае (посмотрим на пресловутые твиты Трампа, которые якобы влияют на нефтяные цены и другие экономические процессы).
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Рынки , Видео , Владимир Рожанковский , Марио Драги , ЕЦБ , "Российская газета" , Евро , Доллар
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