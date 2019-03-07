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Нефть дорожает на сокращении добычи ОПЕК+ и поставок из Венесуэлы 

Прайм 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику в четверг утром на фоне сокращения поставок сырья из Венесуэлы из-за американских санкций, а также добычи странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.44 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,42%, до 66,27 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,3%, до 56,39 доллара за баррель.
Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать сокращение добычи ОПЕК и рядом не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в рамках соглашения, достигнутого в конце 2018 года. "С нашей точки зрения, стратегия ОПЕК заключается в том, чтобы как можно быстрее сбалансировать рынок и завершить к концу июня сокращение добычи для ее наращивания во второй половине этого года наряду с производителями сланцевой нефти", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Goldman Sachs.
Участники торгов также обратили внимание на еженедельный обзор минэнерго США, согласно которому поставки венесуэльской нефти в США за неделю, завершившуюся 1 марта, сократились в 2,5 раза, до 83 тысяч баррелей нефти в сутки.
Сдерживать рост цен на нефть продолжает увеличение запасов нефти в США — по данным минэнерго страны, за предыдущую неделю они увеличились на 7,1 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали роста запасов лишь на 1,2 миллиона баррелей.
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Рынки , ОПЕК , Минэнерго , Reuters
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