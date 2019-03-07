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10.02
Курс доллара: доллар и евро снижаются на открытии торгов
RT на русском
2 часа назад
Фото: Alexander Nemenov/AFP
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 8 копеек — до 65,91 рубля.
Курс евро опустился на 7 копеек и составил 74,52 рубля.
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Московская биржа
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