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Акции «Русала» снизились на 5% на открытии Мосбиржи 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Акции "Русала" на открытии торгов Московской биржи снизились на 4,9%, до 31,15 руб. за бумагу на фоне публикации финансовых результатов по МСФО за 2018 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Ранее сообщалось, что в IV квартале 2018 г. скорректированный чистый убыток "Русала" составил 17 млн долларов против прибыли в 350 млн долларов за аналогичный период 2017 г. Выручка компании сократилась на 13,8%, до 2,37 млрд долларов, скорректированный показатель EBITDA — на 38,1%, до 363 млн долларов.
По состоянию на 10:10 мск акции компании снижаются на 4,2%, до 31,39 рубля за бумагу.
ТАСС: последние новости
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Рынки , Компании , Московская биржа , Русал
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