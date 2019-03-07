Акции «Русала» снизились на 5% на открытии Мосбиржи

Акции "Русала" на открытии торгов Московской биржи снизились на 4,9%, до 31,15 руб. за бумагу на фоне публикации финансовых результатов по МСФО за 2018 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее сообщалось, что в IV квартале 2018 г. скорректированный чистый убыток "Русала" составил 17 млн долларов против прибыли в 350 млн долларов за аналогичный период 2017 г. Выручка компании сократилась на 13,8%, до 2,37 млрд долларов, скорректированный показатель EBITDA — на 38,1%, до 363 млн долларов.

По состоянию на 10:10 мск акции компании снижаются на 4,2%, до 31,39 рубля за бумагу.