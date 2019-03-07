Грязные деньги: Британия предлагает россиянам забыть о визах

Власти Великобритании намерены с апреля ужесточить правила выдачи виз иностранным инвесторам. Это связано с делом Скрипалей. Ранее в Лондоне была создана спецгруппа по отслеживанию неблагонадежного капитала из России, бывших советских республик и стран Африки.

Власти Великобритании ужесточат требования к претендентам на получение виз инвестора типа Tier 1.

Согласно новым правилам МВД , как пишет газета Financial Times , желающий получить разрешение на въезд должен будет подтвердить, что не менее двух лет имеет в своем распоряжении 2 млн фунтов стерлингов ($2,55 млн).

Ранее для того, чтобы получить визу инвестора, достаточно было владеть обозначенной суммой в течение 90 дней. Кроме того, заявитель на момент подачи документов должен иметь инвестиции в британский бизнес — исключение составляют вложения в ценные бумаги с высокой степенью надежности.

Виза инвестора Tier 1 появилась в 2008 году с целью привлечь в Британию богатых людей, проживающих за пределами ЕС . Обозначенная сумма в 2 млн фунтов стерлингов — это минимальный размер инвестиций, необходимый для получения долгосрочной британской визы, вида на жительство и права ведения бизнеса на территории Соединенного королевства. Иностранцы могут вложить в экономику Британии 2, 5 или 10 млн фунтов стерлингов, что позволяет получить вид на жительство в течение двух, трех или пяти лет соответственно. Позже ВНЖ может стать основанием для получения гражданства Великобритании.

Как отмечает издание, ранее по визе инвестора типа Tier 1 в Великобританию прибыло много бизнесменов из России и Китая.

При этом в прошлом году количество инвесторов-россиян, получивших такой документ, уже существенно сократилось — в 2017 году визу получили 46 выходцев из России, а в 2018 только 29 человек с российским паспортом.

Всего же в прошлом году британцы выдали около 1000 виз инвестора гражданам разных государств.

Как пишет FT, причиной изменения правил стала не только борьба с недобросовестными дельцами, но и прошлогодний скандал вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Злоумышленники использовали для этой цели нервнопаралитическое вещество «Новичок», и британцы видят в этом деле «российский след». В МИД России , однако, назвали дело Скрипалей «дохлым котом», призванным отвлечь внимание жителей Британии от их внутренних проблем.

О том, что правила выдачи виз инвестора типа Tier 1 вскоре изменятся, стало известно в декабре прошлого года — британские СМИ писали, что Лондон приостановил прием заявлений на получение таких документов в рамках борьбы с отмыванием денег. Позже выяснилось, что выдача виз продолжается, однако требования к заявителям в скором времени будут ужесточены — предполагалось внедрить систему проверки происхождения финансов инвесторов из-за рубежа.

Министр иммиграции Британии Кэролайн Ноукс в конце прошлого года подчеркивала, что королевство не намерено «терпеть» людей, которые «играют не по правилам».

В январе стало известно, что в Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег.

Первоочередной задачей спецгруппы будет отслеживание финансовых потоков из России и бывших советских республик, Азии и Нигерии. По оценкам британского Минфина , общий объем финансовых преступлений в стране ежегодно составляет 14,4 миллиарда фунтов стерлингов (16,4 миллиарда евро).

В декабре 2018 года выдвигалась гипотеза о том, что звеном в цепочке отмывания иностранных денег в Европе могли стать шотландские компании. Как правило, речь шла о шотландских партнерствах с ограниченной ответственностью (SLP, Scottish limited partnership), сообщал телеканал «Би-би-си». К критике в адрес SLP присоединился и глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер , на основании заявлений которого прокуратуры Эстонии и Дании начали расследования о возможном отмывании денег в Danske Bank

При этом на фоне многочисленных скандалов британское правительство обязало SLP сообщать имена своих владельцев и сдавать годовые отчеты — и темпы регистрации новых SLP значительно сократились.

Повышенная подозрительность к иностранным инвесторам и зарубежным капиталам в последнее время характерна не только для Великобритании, но и для других европейских стран. Например, Латвия, довольно долго наслаждавшаяся статусом «прибалтийской Швейцарии» во всем, что касалось финансов, теперь намерена полностью пересмотреть правила регулирования банковского сектора.

В частности, предполагается нарастить полномочия Комиссии по рынку финансов и капитала, доработать и внести изменения в нормативные акты, связанные с финансовым сектором, и ввести презумпцию легальности — то есть законность происхождения денег теперь предстоит доказывать владельцам капитала, а не контролирующим учреждениям.

Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш призвал другие европейские страны сделать то же самое. Поскольку отношение к иностранным инвесторам резко изменилось в худшую сторону, счета в латвийских банках начали стремительно пустеть. Россияне переместили свои капиталы туда, где им по-прежнему рады — частично на родину, частично в другие офшоры, вроде Кипра или Каймановых островов.