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Сбербанк снизил ставки по всей линейке вкладов в долларах и евро 

ТАСС + ещё 3 49 минут назад
Фото: ТАСС
Сбербанк с 7 марта снизил ставки по вкладам в долларах и евро по всем линейкам, снижение составило от 0,04 п. п. до 0,5 п. п. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.
Так, процентные ставки по всей линейке вкладов в долларах (базовые и онлайн вклады) снизились на 0,04 и 0,15 п. п. соответственно, снижение ставок для владельцев премиальных пакетов ("Сбербанк Премьер", "Сбербанк Первый" и "Sberbank Private Banking") по вкладам в долларах составило 0,25 п. п. Для обладателей премиальных пакетов ("Сбербанк Первый" и Sberbank Private Banking) ставки по вкладам в евро снизились на 0,14 п. п. и 0,50 п. п. соответственно.
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