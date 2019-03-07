Мировая угроза: Китай больше не тянет

Темпы роста ВВП Китая в 2018 году достигли минимума за последние 28 лет. Кроме очевидных потерь от торговой войны с США, Китай сталкивается с замедлением роста промышленного производства, недостатком инвестиций и растущими долговыми обязательствами. Как это повлияет на ситуацию в мире, разбиралась «Газета.Ru»

«Глобальная экономика сталкивается с самыми серьезными препятствиями», — заявил, в частности, главный экономист ОЭСР Лоренс Бун. «Более резкое замедление в любом из основных регионов может подорвать экономическую деятельность во всем мире, особенно если это распространится на финансовые рынки», — сказал он, особо отметив экономическую «уязвимость Европы и Китая».

В этой связи особенную обеспокоенность вызывает ситуация в КНР. Накануне власти Китая снизили целевой показатель по темпам экономического роста. Ориентир роста ВВП на 2019 год установлен в диапазоне 6-6,5%, тогда как в прошлом году цель закрепилась на уровне «около» 6,5%. Новая нижняя граница в 6% представляет собой минимальные темпы роста ВВП почти за три десятилетия.

Решение власти объясняют желанием стабилизировать замедляющуюся экономику, на которую негативно воздействуют высокий уровень долга и торговая война с США. Темпы роста ВВП Китая достигли минимума за последние 28 лет — в 2018 году экономика выросла всего на 6,6%. В этом году ОЭСР прогнозирует ухудшение ситуации и рост в 6,2%.

Замедление экономического роста в Китае по-разному повлияет на различные регионы мира. В странах, зависящих от экспорта товаров, таких как Австралия, Бразилия, Канада и Индонезия, ситуация в Китае может оказать негативное влияние на рост ВВП, так как спрос замедляется. В любом случае, мировой экономике придется подстраиваться к этим измененям. За последние несколько лет страна стала крупнейшим источником глобального экономического роста.

Последствия войны

Одна из ключевых причин замедления — торговая война с США. Это противостояние наносит президенту Си Цзиньпину удар по самому чувствительному месту — по стремлению сделать Китай сверхдержавой, пишет Die Welt

В редкий момент признания слабости со стороны китайского государства премьер-министр Ли Кэцян отметил, что торговая война с Соединенными Штатами имела отрицательное влияние на экономику. Торговые трения между Китаем и США «оказали негативное влияние на производственные и деловые операции некоторых компаний и на ожидания рынка», сказал он. Страны обменялись введением пошлин на импорт разных групп товаров на общую сумму $360 млрд

«Давление на китайскую экономику продолжает усиливаться, замедление роста и рост эффективных инвестиций не дают импульса», — заявил премьер-министр Китая.

Его слова Business Insider назвал нелогичными, учитывая новости о том, что Пекин и Вашингтон близки к заключению торговой сделки. Пекин предлагает снизить тарифы на сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары из США. Вашингтон в свою очередь рассматривает возможность отмены большинства, если не всех, санкций, наложенных на китайские товары в прошлом году, пишет The Wall Street Journal

О сделке может быть объявлено уже на встрече Дональда Трампа с Си Цзиньпином 27 марта.

В январе Китай сократил экспорт в США на 2,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $36,54 млрд, тогда как импорт из США рухнул на 41,2%, до $9,24 млрд

Даже если обе стороны заключат торговую сделку, неопределенность, порожденная всем этим противостоянием, неизбежно будет иметь неблагоприятные долгосрочные последствия, пишет The Diplomat.

«Долговой айсберг»

Пекин, как правило, крайне неохотно признает экономическую слабость, и слова Ли говорят о серьезности ситуации в экономике, отмечает Business Insider. Дело в том, что экономика КНР сталкивается не только с внешними препятствиями, но и с внутренними проблемами.

По оценкам S&P, размер забалансовых долгов китайских муниципалитетов может превышать $6 трлн. В основе роста задолженности лежит финансовая неустойчивость. Китайские муниципалитеты создавали финансовые организации для выхода на долговые рынки. Деньги требовались для финансирования инфраструктурных проектов, которые и должны были служить росту ВВП. Однако к концу 2017 года долг таких компаний достиг 60% ВВП Китая. Дефолт этих финансовых учреждений может дорого обойтись экономике Китая, также как и борьба с таким финансированием может замедлить экономический рост.

В 2018 году, чтобы выправить ситуацию, Китай разрешил муниципалитетам выпускать облигации — это должно решить проблему внебалансовых займов. Кроме того, правительство проводит строгие банковские реформы и контроль за теневыми операциями.

Реальный размер долга может во много раз превышать официальные оценки, отмечали в S&P, говоря о «долговом айсберге». Так, по официальной статистике на конец 2018 года долг местных администраций в Китае составил не $6 трлн, а $2,74 трлн, заявил на этой неделе министр финансов КНР Лю Кунь. По его словам, в совокупности государственные обязательства к выплате составляют $4,96 трлн или 37% от ВВП Китая.

Бьет по экономике и слабый внутренний спрос. На его фоне инфляция замедляется — рост цен производителей в Китае в январе оказался минимальным с сентября 2016 года. При этом риски дефляции могут негативно повлиять на слабые корпоративные прибыли. По итогам 2018 года индекс потребительских цен в Китае вырос на 2,1%.

Инвестиционная активность отражает замедление показателей. Так, инвестиции в основные китайские фонды в 2018 году выросли на 5,9%, до 63,56 трлн юаней. Хотя в 2017 году инвестиции увеличились на 7,2%, до 61,3 трлн юаней.

Таким образом, последние данные показывают потерю импульса в трех двигателях второй по величине экономики мира — экспорте, инвестициях и потреблении, пишет The Washington Post

Скрытые слабости

Замедление темпов экономического роста в Китае начинает давить на некоторые из крупнейших в мире предприятий, пишет CNN . Американский производитель строительной техники Caterpillar (CAT) заявил, что самая большая потеря прибыли за последние десять лет частично объясняется снижением спроса в Китае. Производитель оборудования Stanley Black & Decker (SWJ) также подчеркнул ослабление спроса в строительной отрасли Китая.

В январе Apple напугала мировые рынки, заявив, что ожидает ослабления китайской экономики, а это ухудшит показатели продаж компании. Генеральный директор Тим Кук в письме к инвесторам заявил, что компания была ошеломлена «масштабами экономического замедления». Китай чрезвычайно важен для Apple, поскольку обеспечивает около 15% доходов компании в мире, отмечает CNN.

При этом правительственные данные «не отражают того, что происходит в экономике Китая», цитирует Bloomberg главу исследовательской компании China Beige Book Леланда Миллера. Речь идет о «гораздо более существенной слабости, и это проблема, потому что этого не видят инвесторы».

Вместе с тем правительство Китая активно применяет меры стимулирования и поддержки некоторых секторов экономики, одновременно борясь с теневыми долгами и ужесточая надзор за банками.

«Специфическая экономическая и финансовая система Китая снижает риск кризиса или резкого замедления роста. Скорее всего, мы увидим контролируемое замедление роста», — считает ведущий экономист Oxford Economics Адам Слейтер.

Одними из главных вызовов для китайских властей на протяжении многих лет являются бедность и загрязнение и окружающей среды. В условиях спада, власти продолжат бороться с этим явлениями, выделив на борьбу с бедностью $18,8 млрд, а на охрану окружающей среды — почти $9 млрд