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Цены на нефть растут 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,45%, составив $56,32 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,33% — до $65,96 за баррель.
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