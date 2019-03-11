Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,45%, составив $56,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,33% — до $65,96 за баррель.