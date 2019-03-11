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Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,19% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 471,93 пункта. Индекс РТС снизился на 0,4% до отметки 1 174,83.
«На российском фондовом рынке в последние дни отсутствует явно выраженная тенденция, а индекс Мосбиржи последние три с половиной недели держится в узком диапазоне 2 450—2 500 пунктов. На наш взгляд, данный диапазон пока по-прежнему сохраняет актуальность, и сегодня ожидаем продолжения консолидации индекса, вероятно, преимущественно в середине диапазона. Сезон корпоративной отчетности в РФ пока проходит в позитивном ключе — прибыли многих компаний за прошлый год вышли на рекордные уровни, соответственно, инвесторы могут ориентироваться на рост дивидендных выплат. Данный фактор воспринимаем как среднесрочную поддержку для российского рынка», — прокомментировал аналитик Промсвязбанка Михаил Поддубский.
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