Фондовые торги в РФ открылись в минусе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,19% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 471,93 пункта. Индекс РТС снизился на 0,4% до отметки 1 174,83.