Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
08.03
$
65.9646
+0.1216
€
74.5730
+0.1572
ММВБ
11.03 11:00
$
66.0125
–0.0275
€
74.2500
–0.0375
Forex
11.03 12:00
$
66.0529
+0.0052
€
74.3168
+0.0433
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
59.25
€
74.30
€
74.48
Прогноз
18.03 – 25.03
$
66.70
€
75.50
Индексы и котировки
Brent
66.55
+0.21
Золото
1296.01
–0.01
РТС
1175.11
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
11.03
1.1246
–0.0115
25.02
1.1362
07.03
25.02
13.02
Курс доллара: рубль растёт к доллару
RT на русском
+
ещё 7
2 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 6 копеек — до 66,22 рубля.
Курс евро вырос на 24 копейки и составил 74,38 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Цены на нефть растут
Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
Рынки
,
Московская биржа
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФАС раскрыл правду о переплатах за ЖКХ
Фатальный недолет: что будет с новым Boeing
США обгонят Россию по экспорту нефти
России пообещали большой строительный провал
Цена на нефть Brent превысила $66
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика
Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании
В мире
Сербия отказалась от Запада
Экономика
Статьи
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика
Статьи
Министерство пустоты: как Орешкин опускает Россию
Экономика
Статьи
Новак оценил перспективы «Северного потока-2»
Экономика
Крым лишат бензина
Экономика
Премия за победу над Россией: Украина гонит главу «Нафтогаза»
Компании
В мире
Рубль ослабят еще больше
Рынки
Экономика
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение