Что определит судьбу рубля этой весной

Большую часть минувшей недели рубль уверенно шел вверх, вплотную подобравшись к уровням, на которых пребывал в августе 2018 года — до того, как Конгресс США огорошил рынки проектом «адских санкций». Однако рабочую пятидневку российская валюта завершила снижением: к вечеру пятницы доллар подорожал до 64,56 рублей (+1,30%), евро — до 73,08 (+0,68%).

Ослабление рубля продиктовано краткосрочными спекулятивными причинами, и в ближайшие дни он может вернуться к укреплению, успокаивают опрошенные «Ридусом» эксперты. Однако их мнения относительно более отдаленных перспектив разделились.

Три кита стабильности

Никаких существенных негативных факторов, которые могли бы отправить в пике российскую валюту, в пятницу не наблюдалось, считает аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматулллин. Так что, скорее всего, на ее динамику повлияло закрытие позиций на укрепление рубля в преддверии заседания Банка России — чисто спекулятивная история. Но вообще, по словам эксперта, на данный момент рубль оценен вполне справедливо.

«Мы, начиная с середины ноября, удерживаем свой прогноз неизменным и считаем, что среднегодовой курс доллара в 2019 году должен составить 65 рублей», — говорит он.

Вместе с тем, эксперт отмечает, что в прогноз заложено ослабление национальной валюты в начале года, когда доллар стоил 70 рублей. Поэтому в теории в ближайшее месяцы она должна укрепиться ниже 65 рублей за доллар, компенсировав январское падение. Аналитик не исключает, что возможен отскок и ниже 64 рублей за американскую денежную единицу.

Сегодня на курс рубля влияют три ключевых фактора, поясняет Нигматуллин.

— бюджетное правило, отсекающее все валютную выручку за нефть сверх 40 долларов за баррель

— приток капитала в российские активы (в основном ОФЗ) на фоне увеличения их доходности в случае снижения ставки ЦБ (тот же механизм, что укреплял рубль в 2017 году)

— снижение геополитических рисков

Санкции против компаний Олега Дерипаски , введенные в апреле прошлого года, недавно были сняты, напоминает эксперт. Августовский законопроект американских сенаторов, который запрещал, в том числе, расчеты в долларах, не был принят, а его новая реинкарнация в 2019 году даже не содержит вовсе этого пункта. При этом рубль после этих новостей существенно не укрепился, соответственно, здесь тоже потенциал есть, считает аналитик.

Для радикальных изменений валютных курсов нужен заметный пересмотр эффекта одного из трех перечисленных факторов, а пока этого ничто не предвещает, отмечает он. Но допускает, что ближе к майским праздникам на рубль может оказать давление сезонный фактор — начало периода отпусков и, следовательно, повышенного спроса на валюту со стороны населения. А 14 июня должно пройти очередное опорное заседание российского ЦБ, которое также может как-то изменить расстановку сил.

«Например, к тому времени станет понятно, что НДС не сильно повлиял на инфляцию, или выяснится, что по каким-то причинам инфляционные ожидания снизились, тогда, может быть, мы пересмотрим свой прогноз. Не исключаю, что в сторону укрепления», — говорит эксперт.

Спекулятивные качели

Вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский настроен менее оптимистично. Он также допускает, что в ближайшее время рубль может совершить еще одно восхождение. В пятницу на его динамику могло повлиять заявление ЦБ о возможном снижении ключевой ставки уже в 2019 году, а это — фактор краткосрочный. Но в дальнейшем национальная валюта начнет слабеть. Традиционно апрель и май — самые сложные для нее месяцы валюты, напоминает эксперт. Перспективы доллара он видит в районе 70 рублей и выше, евро — от 80 рублей и выше.

Недавнее и еще возможное укрепление рубля — следствие повышенного интереса к развивающимся рынкам, который сейчас наблюдается, полагает аналитик. Об этом говорят и очень хорошие размещения новых российских ОФЗ. Но все это накапливает сильный девальвационный потенциал обратного движения, предупреждает эксперт.

«Примеры таких движений мы в прошлом видели. После сильного падения рубля в 2014 году было достаточно мощное укрепление, после которого случилось еще большее падение. Мы всеми силами опять лезем в эту историю», — сокрушается он.

Негативной новостью для рубля, по мнению эксперта, является недавнее сообщение ФРС о том, что его ставка в этом году, скорее всего, вообще не будет подниматься. Если случится резкое падение фондового рынка США, капиталы побегут из всех рисковых активов, в том числе из валют развивающихся стран, и рубль не станет исключением.

Новая волна санкций, по мнению аналитика, тоже неизбежна. Россия «должна» своим западным «партнерам» еще и за Скрипалей, за Крым. И там никто ничего не забыл, уверен он. Скорее всего, удар будет направлен на банковскую систему — возможно отключение каких-то крупных банков от западных платежных систем.

«Видимо, с этим и будет связано дальнейшее падение. И ничего здесь сделать нельзя, пока мы играем в либеральный свободный валютный рынок, и не пытаемся оградить и его, и банковскую систему (это же связанные вещи) от свободных движений капитала по щелчку мыши. Вот эти качели оттока и притока западного спекулятивного капитала — не в интересах России, на мой взгляд. Поэтому с этим надо что-то делать», — уверен Вязовский.

По его словам, каждый раз укрепление и последующий резкий обвал рубля, провоцирующий панику среди населения, испытывает на прочность и без того слабую российскую финансовую систему. А способы оградить ее, на самом деле, существует. Просто этим пока никто не занимался. Так же как никто до санкций не занимался развитием аналога SWIFT и платежной системы Мир.

Carry trade удобен для финансовых властей, позволяя им хорошо размещать государственные ценны бумаги, но для страны он вреден, она при этом не развивается, считает эксперт. И крепкую финансовую систему на этом не построишь.