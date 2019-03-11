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Биржи Европы растут после снижения в конце прошлой недели 

Прайм 7 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник, отыгрывая снижение в течение нескольких торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.41 мск британский индекс FTSE 100 повышался на 1,01%, до 7175,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,1%, до 5236,22 пункта, немецкий DAX — на 0,18%, до 11478,67 пункта.
В понедельник на европейских рынках отмечается коррекция: на прошлой неделе рынки снижались несколько торгов подряд после того, как ЕЦБ существенно снизил прогноз по росту экономики еврозоны на текущий год — до 1,1% с 1,7%, которые ожидались ранее.
Кроме того, участники торгов обратили внимание на корпоративные новости. Так, СМИ со ссылкой на источники сообщили, что топ-менеджеры немецкого банка Deutsche Bank согласились провести переговоры с Commerzbank AG по вопросу возможного слияния. Акции Deutsche Bank дорожают на 2,6% в ходе торгов, Commerzbank растут в цене на 4,9%.
Также трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Brexit. Британский парламент проведет повторное голосование по предложенному правительством соглашению с Евросоюзом по условиям Brexit 12 марта. "Участники рынки будут внимательно следить за любыми комментариями по ситуации вокруг Brexit перед завтрашним важным голосованием", — сказал агентству Блумберг стратег TFS Derivatives Стефан Эколо (Stephane Ekolo).
Сдерживает рост индексов статистика из Германии, согласно которой объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в январе сократился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики при этом ожидали роста индикатора на 0,5%.
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Рынки , Парламент Великобритании , ЕС , ДОЙЧЕ Банк , ЕЦБ , Bloomberg
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