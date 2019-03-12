Курс доллара: весеннее ослабление рубля прогнозируют после 21 марта

Позиции российской валюты сейчас выглядят довольно крепкими. И курс доллара будет оставаться возле отметки 65,2 рубля, а курс евро — около 72 рублей. Но через неделю ситуация может измениться.

— Позиции рубля относительно двух важнейших мировых валют сейчас выглядят довольно крепкими.

Стабильная нефть и передышка в санкционной риторике на фоне в целом сохраняющегося интереса к развивающимся рынкам (что видно и по хорошему спросу на аукционах Минфина по размещению ОФЗ) помогают снизить волатильность и стабилизироваться в достигнутом диапазоне.

Вероятность дальнейшего сокращения добычи странами ОПЕК+, прежде всего Саудовской Аравией и Россией, а также проблемы в Венесуэле поддерживают цены на нефть. Сокращение числа активных буровых в США на девять единиц также является умеренно бычьим сигналом.

Данные по американской экономике, в том числе с рынка труда, указывают на высокую вероятность того, что в этом году Федеральная резервная система США так и не возобновит подъем ставки. Это тоже позитивный знак для развивающихся рынков. И они в моменте все еще испытывают приток ликвидности, в том числе на фоне снижения опасений относительно жесткой политики ФРС США, которая спровоцирует укрепление доллара.

Таким образом, против доллара США рубль может оставаться возле 65,2-66,2, по крайней мере, до экспирации ближайших фьючерсных контрактов (до даты, по которой происходит исполнение контракта и взятых на себя обязательств сторонами) 21 марта. Часто именно после экспирации мартовских фьючерсных контрактов на рынках, в том числе на российском, начинается весенняя коррекция рынка и ослабление рубля.

В случае появления еще и новых неблагоприятных политических факторов, таких как санкции на госдолг, движение будет сильным — до 68,5-69,0 рублей против доллара, но сейчас этот сценарий пока не является основным. Однако готовность США расширить торговое противостояние еще и на Индию с Турцией создает дополнительную нервозность, которая не позволит сформироваться значительным перетокам средств в валюты развивающихся рынков.

Любопытнее положение с евро. ЕС находится под давлением нескольких факторов, среди которых важнейшими являются неопределенность с процедурой Brexit’а (который может сместиться уже на лето), риск нового витка давления со стороны США по торговым вопросам после завершения сделки с Китаем и ультрамягкая риторика со стороны Европейского ЦБ . Теперь очевидно, что в нынешнем году он не рискнет перейти к повышению ключевой ставки. Эти факторы играют против евро и в пользу его ослабления относительно доллара.

Остается добавить, что техническая картина в паре евро/рубль пока говорит за небольшое укрепление российской валюты и движение к отметке 72.