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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 16 копеек — до 65,81 рубля.
Курс евро снизился на 11 копеек и составил 74,09 рубля.
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