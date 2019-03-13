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Акции «Норникеля» упали на Мосбирже на 4% на фоне продажи его бумаг компанией Абрамовича 

ТАСС + ещё 4 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Обыкновенные акции "Норникеля" подешевели на открытии торгов Московской биржи на 4%, до 13 802 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Котировки компании перешли к снижению после того, как один из акционеров "Норникеля" — компания Crispian Investments бизнесменов Романа Абрамовича и Александра Абрамова — объявил о продаже пакета акций предприятия по цене в 13 450 рублей за бумагу. По информации агентства Bloomberg, Crispian планирует продать до 2,7 млн акций "Норникеля".
"Норникель" — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.
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Рынки , Компании , Александр Абрамов , Роман Абрамович , Московская биржа , Норникель
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