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Биржи АТР закрылись снижением на внешнем негативе 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в минусе на фоне осторожности инвесторов на новостях вокруг готовящегося выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,09%, до 3026,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,32%, до 1656,54 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index сократился на 0,39%, до 28807,45 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,41%, до 2148,41 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 0,99%, опустившись до 21290,24 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,22%, до отметки 6161,2 пункта.
В центре внимания мировых инвесторов оказалась ситуация вокруг Brexit. Во вторник британские парламентарии повторно отвергли соглашение с ЕС по Brexit. В среду им предстоит голосование по вопросу о выходе из ЕС без соглашения. На фоне сохраняющейся неопределенности инвесторы предпочитают сохранять осторожность и отказываются от рисковых активов. "Сегодняшнее голосование, похоже, будет против предложения правительства", — сказал агентству Рейтер аналитик National Australia Bank Дэвид де Гарис (David de Garis).
Участники торгов также обратили внимание на статистику из Японии. По официальным данным, базовые заказы в машиностроении в стране в январе упали на 5,4% в месячном исчислении и на 2,9% — в годовом. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,5% и 2,3% соответственно.
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Рынки , ЕС , Reuters
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