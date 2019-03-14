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Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно 

Банки.ру 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,01% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 470,33 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,07% до отметки 1 190,01.
«Что же касается российского рынка, то сегодня индекс Мосбиржи продолжит проторговывать середину диапазона 2 450—2 500 пунктов. Уровень поддержи остается достаточно сильным, а поводов для выхода выше 2 500 пунктов пока нет. В отсутствии новых новостей по санкциям, рынок будет отыгрывать динамику внешних площадок, где сдерживающим фактором выступит статистика из Китая, в то же время высокие цены на нефть могут оказать некоторую поддержку», — прокомментировал аналитик Промсвязбанка Роман Антонов.
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