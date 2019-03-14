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Курс евро: рубль незначительно растёт к евро 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль незначительно растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 6 копеек — до 65,46 рубля.
Курс евро снизился на 4 копейки и составил 74,06 рубля.
RT на русском: последние новости
Рубль растёт к доллару и евро Рубль незначительно растёт к доллару и евро Рубль незначительно растёт к евро
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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