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Цены на нефть растут 

RT на русском 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,02%, составив $58,62 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,03% — до $67,25 за баррель.
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