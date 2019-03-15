Курс доллара обновил минимум 2019 года

Российская валюта обновила максимум текущего года против доллара, который опустился до 65,155 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.45 мск снижался на 29 копеек, до 65,22 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 73,92 рубля. Ранее в пятницу доллар опускался до 65,155 рубля — минимума с октября 2018 года.

Сползанию доллара против рубля до минимумов с октября способствовала его негативная динамика на форексе, где евро подбирается к уровню 1,135 доллара.

Стоимость нефти, хотя и корректируется сегодня вниз на 1%, до 66,5 доллара за баррель сорта Brent, остается около максимумов с ноября прошлого года.