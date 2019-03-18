Биржи АТР растут вслед за рынками США

Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник на фоне оптимизма на американских рынках в минувшую пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,26% — до 3059,95 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,33%, до 1663,18 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,73% — до 29224,25 пункта. Японский индекс Nikkei 225 увеличивался на 0,68% — до 21596,92 пункта. Южнокорейский KOSPI двигался вверх на 0,01% — до 2176,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — приподнимался на 0,05%, до 6178,2 пункта.

Участники торгов обратили внимание, что американские рынки завершили торги пятницы ростом, а индексы S&P 500 и Nasdaq достигли максимума с начала октября 2018 года на фоне торгового оптимизма. По данным СМИ, в четверг вице-премьер Китая Лю Хэ провёл третий телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, в ходе которого стороны достигли существенного прогресса по тексту торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Старший рыночный аналитик OANDA Альфонсо Эспарса (Alfonso Esparza), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс , считает, что торговая война между США и Китаем негативно отражается на росте мировой экономики. "Хотя комментарии с обеих сторон были оптимистичными, деталей о переговорах практически нет. Отсрочка (с заключением торгового соглашения — ред.) может снова вызвать беспокойство на рынке", — отметил эксперт.

В субботу китайские СМИ сообщили, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа может быть отложена на июнь 2019 года. До этого министр финансов США Стивен Мнучин, американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не встретятся в марте, как предполагалось изначально. По словам Мнучина, саммит был отложен из-за большого объема работы, все еще предстоящей переговорщикам США и Китая.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Японии, согласно которой объём экспорта страны рухнул в феврале в годовом исчислении на 1,2%, а импорта — на 6,7%. Аналитики ждали снижения показателей на 0,9% и 5,8% соответственно. При этом объем промпроизводства в стране в январе к декабрю, по окончательным данным, сократился на 3,4%, хотя аналитики ждали его снижения на 3,7%.