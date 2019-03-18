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Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно 

Банки.ру + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:08 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,29% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 469,63 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,54% — до отметки 1 203,2.
«Российский фондовый рынок завершил пятничные торги ростом на 0,8% по индексу Мосбиржи. Уже больше месяца индекс проводит в диапазоне 2450—2500 пунктов, и явных драйверов для выхода из этого диапазона мы пока не наблюдаем. Сегодня в базовом сценарии ожидаем попыток перехода в верхнюю половину данного диапазона. С учетом укрепления рубля внутренние секторы представляются на данный момент более интересными», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
Банки.ру: последние новости
​Курс рубля возобновил рост на старте торгов Официальный курс доллара снизился на 18 копеек, евро — на 4 15 марта. Главное за минуту: банки увеличили прибыль в 2,5 раза, в России хотят ввести сертификаты на отдых
Рынки , Личный счет , Недвижимость , Михаил Поддубский , Промсвязьбанк , Московская биржа
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