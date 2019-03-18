Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно

Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:08 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,29% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 469,63 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,54% — до отметки 1 203,2.