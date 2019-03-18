Биржи Европы в основном растут вслед за рынками США и Азии

Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в понедельник, реагируя на подъем на биржах США и Азии, а также на внутренние корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.25 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,64%, до 7273,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,07%, до 5409,09 пункта, немецкий DAX — опускался на 0,08%, до 11675,2 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на рост на других мировых фондовых биржах. В частности, американские рынки завершили торги пятницы ростом, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq достигли максимума с начала октября 2018 года на фоне торгового оптимизма. Вслед за ними в понедельник выросли и биржи Азии.

Участники торгов также отыгрывают корпоративные новости. Так, в воскресенье крупнейший банк Германии Deutsche Bank подтвердил ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что ведет переговоры о возможном слиянии с другим крупным банком страны Commerzbank. При этом банк подчеркнул, что пока нет гарантий, что переговоры приведут к сделке. Акции Deutsche Bank растут в цене на 4%, Commerzbank — на 6,7%.