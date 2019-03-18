Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в понедельник, реагируя на подъем на биржах США и Азии, а также на внутренние корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.25 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,64%, до 7273,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,07%, до 5409,09 пункта, немецкий DAX — опускался на 0,08%, до 11675,2 пункта.
Европейские инвесторы обратили внимание на рост на других мировых фондовых биржах. В частности, американские рынки завершили торги пятницы ростом, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq достигли максимума с начала октября 2018 года на фоне торгового оптимизма. Вслед за ними в понедельник выросли и биржи Азии.
Участники торгов также отыгрывают корпоративные новости. Так, в воскресенье крупнейший банк Германии Deutsche Bank подтвердил ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что ведет переговоры о возможном слиянии с другим крупным банком страны Commerzbank. При этом банк подчеркнул, что пока нет гарантий, что переговоры приведут к сделке. Акции Deutsche Bank растут в цене на 4%, Commerzbank — на 6,7%.
При этом трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Brexit. Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта, однако на прошлой неделе парламент принял резолюцию, по которой срок Brexit может быть перенесен на 30 июня, если на текущей неделе палата общин утвердит текст предлагаемого Терезой Мэй соглашения о выходе из ЕС. Ранее парламент уже дважды отклонял соглашение, которым недовольны все партии. Если соглашение не будет принято, то дата Brexit может быть перенесена на более поздний срок, либо же Британия выйдет из ЕС 29 марта без сделки, что, по мнению многих наблюдателей, приведет к катастрофе для национальной экономики.