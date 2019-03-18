Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.95
$
64.58
74.05
73.28
Прогноз
25.03 – 01.04
$
65.33
73.90
Индексы и котировки Brent
67.51
–0.12 Золото
1305.00
–0.02 РТС
1216.16
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
18.03
1.1346
+0.0004
04.03
1.1342
14.03
04.03
20.02

Биржи Европы в основном растут вслед за рынками США и Азии 

Прайм 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в понедельник, реагируя на подъем на биржах США и Азии, а также на внутренние корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.25 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,64%, до 7273,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,07%, до 5409,09 пункта, немецкий DAX — опускался на 0,08%, до 11675,2 пункта.
Европейские инвесторы обратили внимание на рост на других мировых фондовых биржах. В частности, американские рынки завершили торги пятницы ростом, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq достигли максимума с начала октября 2018 года на фоне торгового оптимизма. Вслед за ними в понедельник выросли и биржи Азии.
Участники торгов также отыгрывают корпоративные новости. Так, в воскресенье крупнейший банк Германии Deutsche Bank подтвердил ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что ведет переговоры о возможном слиянии с другим крупным банком страны Commerzbank. При этом банк подчеркнул, что пока нет гарантий, что переговоры приведут к сделке. Акции Deutsche Bank растут в цене на 4%, Commerzbank — на 6,7%.
При этом трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Brexit. Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта, однако на прошлой неделе парламент принял резолюцию, по которой срок Brexit может быть перенесен на 30 июня, если на текущей неделе палата общин утвердит текст предлагаемого Терезой Мэй соглашения о выходе из ЕС. Ранее парламент уже дважды отклонял соглашение, которым недовольны все партии. Если соглашение не будет принято, то дата Brexit может быть перенесена на более поздний срок, либо же Британия выйдет из ЕС 29 марта без сделки, что, по мнению многих наблюдателей, приведет к катастрофе для национальной экономики.
Прайм: последние новости
Бумаги компаний РФ дорожают в Лондоне Биржи Китая закрылись ростом более чем на 2% на внутреннем оптимизме Курсы обмена наличной валюты в банках Москвы 18 марта
Комментарии
Рынки , Тереза Мей , ЕС , ДОЙЧЕ Банк
Читайте также
Видео
«Заберем у России газ»
Экономика Статьи
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
«Мой ответ не порадует производителей»: Путин о санкциях
Экономика
«Северный поток-2» рассорил Трампа и Меркель
Экономика Статьи
Россиянам за 45 лет дали совет по увеличению доходов
Личный счет
Золотова, Сечина и еще 122 россиянина наказали за Крым
Экономика
Санкции США против России заденут весь мир
Экономика
Эксперты заявили о «войне с наличными» в России
Личный счет
Доллар пробил курсовое дно
Рынки
Европа взбесилась из-за Крыма и пригрозила России
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение