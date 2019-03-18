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Курс доллара: официальный курс доллара снизился на 75 копеек, евро — на 71 

Банки.ру 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ЦБ установил официальные курсы валют на 19 марта. Курс доллара понизился на 75,07 копейки, составив 64,6694 рубля (65,4201 рубля с 16 марта). Курс евро уменьшился на 70,76 копейки до 73,361 рубля (74,0686 рубля с 16 марта).
Российская валюта сохраняет потенциал для укрепления в рамках недели под действием сразу нескольких факторов, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.
«Рубль начинает текущую неделю на наиболее крепких отметках с начала августа прошлого года, то есть до начала второй волны ослабления российской валюты на фоне угрозы санкций в отношении государственного долга. Рубль вполне может развить успех на стартующей неделе под воздействием сразу нескольких факторов», — комментируют эксперты.
Так, дополнительный спрос на российскую валюту будет создавать приближение пика налоговых платежей. Действие данного фактора в марте будет иметь более выраженный характер, поясняют аналитики, поскольку мартовский платеж традиционно проходит в повышенном объеме (около 2,5 трлн рублей по сравнению со стандартным объемом в 1,6—1,7 трлн) из-за дополнительных платежей по налогу на прибыль.
«Аукционы ОФЗ, вероятно, вновь окажутся удачными, так как российские суверенные бумаги пользуются повышенным спросом в преддверии заседания Банка России в предстоящую пятницу, когда от регулятора ожидают некоторого смягчения риторики», — прогнозируют аналитики.
Комфортные уровни нефтяных цен (выше 67 долларов за баррель) также выступают дополнительным фактором поддержки, продолжают они.
Наконец, заключают аналитики, ожидания некоторого смягчения риторики ФРС США на заседании в среду формирует повышенный аппетит к рисковым активам и к валютам развивающихся стран.
«Благодаря перечисленным факторам в рамках текущей недели рубль, вероятно, продолжит тестировать многомесячные максимумы», — резюмируют эксперты.
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Комментарии1
Рынки , ФРС , Нордеа Банк , Центральный банк России , Евро , Доллар
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