Курс доллара: официальный курс доллара снизился на 75 копеек, евро — на 71

ЦБ установил официальные курсы валют на 19 марта. Курс доллара понизился на 75,07 копейки, составив 64,6694 рубля (65,4201 рубля с 16 марта). Курс евро уменьшился на 70,76 копейки до 73,361 рубля (74,0686 рубля с 16 марта).

Российская валюта сохраняет потенциал для укрепления в рамках недели под действием сразу нескольких факторов, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

«Рубль начинает текущую неделю на наиболее крепких отметках с начала августа прошлого года, то есть до начала второй волны ослабления российской валюты на фоне угрозы санкций в отношении государственного долга. Рубль вполне может развить успех на стартующей неделе под воздействием сразу нескольких факторов», — комментируют эксперты.

Так, дополнительный спрос на российскую валюту будет создавать приближение пика налоговых платежей. Действие данного фактора в марте будет иметь более выраженный характер, поясняют аналитики, поскольку мартовский платеж традиционно проходит в повышенном объеме (около 2,5 трлн рублей по сравнению со стандартным объемом в 1,6—1,7 трлн) из-за дополнительных платежей по налогу на прибыль.

«Аукционы ОФЗ, вероятно, вновь окажутся удачными, так как российские суверенные бумаги пользуются повышенным спросом в преддверии заседания Банка России в предстоящую пятницу, когда от регулятора ожидают некоторого смягчения риторики», — прогнозируют аналитики.

Комфортные уровни нефтяных цен (выше 67 долларов за баррель) также выступают дополнительным фактором поддержки, продолжают они.

Наконец, заключают аналитики, ожидания некоторого смягчения риторики ФРС США на заседании в среду формирует повышенный аппетит к рисковым активам и к валютам развивающихся стран.