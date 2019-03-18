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Курс евро: европейская валюта опустилась ниже 73 рублей 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Курс евро упал ниже 73 рублей впервые с 31 июля 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.
В понедельник в ходе торгов на Московской валютной бирже европейская валюта опускалась до 72,93 рубля.
Доллар также снижается: к 14.41 мск доллар потерял 48 копеек по сравнению с началом торгов и достиг уровня 64,34 рубля. Евро к 14.42 мск стоил 73,05 рубля, потеряв 34,25 копейки.
По мнению экспертов «Интерфакса», рост российской валюты — это следствие снижения рисков из-за опубликованных на прошлой неделе «мягких» санкций со стороны США, Канады и Евросоюза.
Рынки , ЕС , Евро , Доллар
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