Курс евро: европейская валюта опустилась ниже 73 рублей

Курс евро упал ниже 73 рублей впервые с 31 июля 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

В понедельник в ходе торгов на Московской валютной бирже европейская валюта опускалась до 72,93 рубля.

Доллар также снижается: к 14.41 мск доллар потерял 48 копеек по сравнению с началом торгов и достиг уровня 64,34 рубля. Евро к 14.42 мск стоил 73,05 рубля, потеряв 34,25 копейки.