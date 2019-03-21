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Нефть подорожала на данных по запасам сырья в США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Стоимость нефти в ходе торгов в четверг утром растет на фоне данных минэнерго США о значительном сокращении запасов в стране, следует из данных торгов.
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,16% — до 68,61 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,02%, составив 60,24 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Участники торгов продолжают отыгрывать данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 9,6 млн баррелей, хотя аналитики ожидали, напротив, роста на 300 тыс. баррелей. При этом поставки венесуэльской нефти в США за указанный период сократились до нуля со 112 тыс. баррелей в сутки неделей ранее.
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Рынки , Минэнерго , РИА Новости
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