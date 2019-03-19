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Биржи АТР в основном снижаются после уверенного роста днем ранее 

Прайм 2 часа назад
Фото: Reuters
Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются во вторник на фоне фиксации прибыли инвесторами после роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,15% — до 3091,68 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,14%, до 1688,19 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,14% — до 29367,29 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,1% — до 21561,96 пункта. Южнокорейский KOSPI терял 0,18% — до 2175,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,09%, до 6184,8 пункта.
Во вторник на рынках региона преобладают коррекционные настроения после того, как по итогам предыдущих торгов биржи Китая закрылись ростом более чем на 2% на внутреннем оптимизме, поддержав и остальные рынки региона.
Теперь в центре внимания мировых рынков находится очередное двухдневное заседание ФРС США, которое начнется во вторник. По прогнозам аналитиков, американский регулятор сохранит базовую ставку на уровне 2,25-2,5%. Участников торгов интересует прогноз динамики ставки ФРС — рынки хотят понять, сделает ли регулятор паузу в ужесточении монетарной политики в текущем году в свете замедления роста мировой экономики.
Стратег Nomura Securities Масанари Такады (Masanari Takada), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил существующий риск того, что тон заявления регулятора может быть не настолько мягким, как того ждут.
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Рынки , ФРС , Reuters
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