Бумаги Evraz дешевеют в Лондоне более чем на 5% на корпоративных новостях

Акции российской металлургической компании Evraz дешевеют на бирже в Лондоне более чем на 5% на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.26 мск акции компании снижались в цене на 5,71%, до 5,94 фунтов.

Во вторник компания сообщила, что акционеры Evraz продали 25,4 миллиона акций компании, что составляет примерно 1,8% от общего числа голосующих акций, примерно за 200 миллионов долларов. Цена размещения определена в 5,95 фунта стерлингов за одну ценную бумагу. Таким образом, общая сумма сделки составила 151,13 миллиона фунтов (около 200 миллионов долларов по текущему курсу).