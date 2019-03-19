Акции российской металлургической компании Evraz дешевеют на бирже в Лондоне более чем на 5% на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.26 мск акции компании снижались в цене на 5,71%, до 5,94 фунтов.
Во вторник компания сообщила, что акционеры Evraz продали 25,4 миллиона акций компании, что составляет примерно 1,8% от общего числа голосующих акций, примерно за 200 миллионов долларов. Цена размещения определена в 5,95 фунта стерлингов за одну ценную бумагу. Таким образом, общая сумма сделки составила 151,13 миллиона фунтов (около 200 миллионов долларов по текущему курсу).
Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, США и Канаде. Основным акционером выступает кипрская Lanebrook Ltd., которую контролируют Роман Абрамович, а также Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2018 году Evraz сократил выпуск стали на 7,3% по сравнению с предыдущим годом, до 13,019 миллиона тонн.