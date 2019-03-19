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Курс евро: официальный курс евро на среду снизился
Газета.Ru
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ещё 1
3 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Официальный курс евро на среду снизился на 36,15 копейки — до 72,9995 рубля, курс доллара — на 35,27 копейки, до 64,3167 рубля, следует из данных
Банка России
.
Стоимость бивалютной корзины снизилась на 35,7 копейки, составив 68,224 рубля.
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