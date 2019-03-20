Биржи АТР в основном снижаются на обострении торговых опасений

Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в среду на фоне усиления опасений за торговые отношения США и Китая, а также перед решением ФРС США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,03% — до 3059,17 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,66%, до 1660,77 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,51% — до 29314,87 пункта. Японский индекс Nikkei 225 рос на 0,06% — до 21579,9 пункта. Южнокорейский KOSPI терял 1% — до 2155,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,28%, до 6176,3 пункта.

Участники торгов обратили внимание на сообщения агентства Блумберг со ссылкой на источники о том, что в США беспокоятся, что Китай может отказаться от уступок американской стороне в области торговли. Это якобы может произойти, потому что китайские переговорщики не получили убедительных гарантий от администрации президента США Дональда Трампа по отмене импортных пошлин.

Кроме того, мировые инвесторы ждут итогов двухдневного заседания ФРС позднее в среду. Федрезерв должен опубликовать прогнозы по американской экономике и базовой ставке. Аналитики прогнозируют "мягкую" риторику регулятора и сохранение ставки на уровне 2,25-2,5%.

Аналитик IG Цзиньгуй Пан (Jingyi Pan), мнение которой приводит агентство Ассошиэйтед Пресс , считает, что на фоне возросшей обеспокоенности относительно торговых отношений между США и Китаем и в ожидании итогов заседания ФРС трейдеры на азиатских рынках проявляют осторожность.