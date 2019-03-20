Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов

Индекс Мосбиржи на торгах превысил 2500 пунктов впервые с 27 февраля 2019 г. Как свидетельствуют данные Московской биржи , индекс вырос на 0,3% и достиг 2500,55 пункта.

Индекс РТС по состоянию на 14:30 мск подрос на 0,33% и составил 1223,88 пункта.