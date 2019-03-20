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Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Индекс Мосбиржи на торгах превысил 2500 пунктов впервые с 27 февраля 2019 г. Как свидетельствуют данные Московской биржи, индекс вырос на 0,3% и достиг 2500,55 пункта.
Индекс РТС по состоянию на 14:30 мск подрос на 0,33% и составил 1223,88 пункта.
Лидерами роста на торгах являются акции "Газпром нефти" (+1,24%), "Лукойла" (+1%), ТМК (+0,9%), "Роснефти" (+0,7%) и Сбербанка (+0,7%). При этом снижаются акции "Полюса" (-2,4%), "Мосэнерго" (-1,2%), "Магнита" (-1,2%), "Русала" (-1,1%), ММК (-1%) и НЛМК (-0,9%).
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Рынки , "Магнит" , Сбербанк России , Газпромнефть , Московская биржа , Лукойл , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Русал , Мосэнерго
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