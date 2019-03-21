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Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,24% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 510,2 пункта. Индекс РТС вырос на 1,01% — до отметки 1 238,63.
Индекс Московской биржи в среду смог закрыться выше верхней границы бокового канала 2450—2500 пунктов по Индексу Мосбиржи, в котором торговался более месяца, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. В основном рост шел на ожидании смягчения ФРС монетарной политики, уточняет он.
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