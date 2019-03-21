Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов

Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,24% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 510,2 пункта. Индекс РТС вырос на 1,01% — до отметки 1 238,63.