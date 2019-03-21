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Курс доллара: доллар и евро снижаются на открытии торгов
RT на русском
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 12 копеек — до 63,75 рубля.
Курс евро опустился на 4 копейки и составил 72,82 рубля.
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