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Индекс РТС обновил максимум 2019 года 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Индекс РТС в начале торгов Московской биржи превысил 1 240 пунктов впервые с 6 апреля 2018 года. По данным на 10:41 мск, индекс увеличился на 1,24%, до 1 241,46 пункта, свидетельствуют данные биржи.
Индекс Мосбиржи на это же время вырос на 0,27% и составил 2 510,87 пункта.
Российский рынок акций демонстрирует рост благодаря в том числе заметному повышению нефтяных котировок, отмечает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.
«Нефть продолжает расти после выхода статистики о сокращении запасов сырой нефти в США, а также в связи с сокращением добычи странами ОПЕК и санкций против Ирана и Венесуэлы. В среду стоимость Brent достигла максимума с ноября 2018 года — 68,5 доллара за баррель. На утренних торгах сырье подорожало до 68,64 доллара», — говорится в аналитическом обзоре ITI Capital.
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Рынки , ОПЕК , Московская биржа
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