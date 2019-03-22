Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 7 копеек — до 64,44 рубля.

Курс евро увеличился на 13 копеек и составил 73,11 рубля.