Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.35
$
64.40
72.81
72.95
Прогноз
25.03 – 01.04
$
63.50
72.00
Индексы и котировки Brent
66.92
–0.33 Золото
1313.28
+0.06 РТС
1223.29
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
22.03
1.1305
+0.0123
07.03
1.1182
19.03
08.03
25.02

Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 7 копеек — до 64,44 рубля.
Курс евро увеличился на 13 копеек и составил 73,11 рубля.
RT на русском: последние новости
Курс евро упал ниже 73 рублей ФРС ухудшила прогноз по росту ВВП США Доллар и евро снижаются на открытии торгов
Рынки , Евро , Доллар
Читайте также
Видео
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Рубль отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
Рынки
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
«Газпром» признал американскую угрозу
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение