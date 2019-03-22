Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.35
$
64.40
72.81
72.95
Прогноз
25.03 – 01.04
$
65.33
73.90
Индексы и котировки Brent
66.92
–0.33 Золото
1313.28
+0.06 РТС
1223.28
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
22.03
1.1305
+0.0123
07.03
1.1182
19.03
08.03
25.02

​Фондовые торги в РФ стартовали снижением индексов 

Банки.ру 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию в пятницу снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:02 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 510,2 пункта. Индекс РТС снизился на 0,07% — до отметки 1 238,63.
«Неопределенный утренний внешний фон не дает четких ориентиров перед открытием рынка российских акций, который начнет торги нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2485—2535 пунктов, по индексу РТС — 1225—1250 пунктов», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.
Банки.ру: последние новости
Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к евро Официальный курс доллара снизился на 75 копеек, евро — на 71 ЦБ разработал кодекс добросовестного поведения на финансовом рынке
Рынки , Московская биржа
Читайте также
Видео
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Рубль отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
Рынки
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
«Газпром» признал американскую угрозу
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение