​Фондовые торги в РФ стартовали снижением индексов

Российские фондовые индексы начали торговую сессию в пятницу снижением, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:02 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 510,2 пункта. Индекс РТС снизился на 0,07% — до отметки 1 238,63.