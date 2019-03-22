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Биржи АТР закрылись в слабом плюсе в ожидании торговых переговоров США и КНР 

Прайм 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги небольшим ростом в ожидании нового раунда торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,09%, до 3104,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 1700,94 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,14%, до 29113,36 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,09%, до 2186,95 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,45%, до 6195,2 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,09% — до 216027,34 пункта.
Участники торгов ждут новых торговых переговоров США и Китая. В четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн сообщил, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин посетят Китай 28-29 марта, где совместно с вице-премьером КНР Лю Хэ проведут восьмой раунд торговых переговоров.
Аналитики, как пишет агентство Рейтер, считают, что надежды на торговую сделку между Китаем и США уже в основном отыграны, и поэтому новости о новом раунде переговоров не смогли "вдохновить рынок".
Кроме того, трейдеры предпочитают сохранять осторожность после того, как СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы Китай увеличил закупки американских товаров в два-три раза по сравнению с предыдущим предложением Пекина о дополнительном импорте на 1,2 триллиона долларов за шесть лет.
Участники торгов обратили внимание на статистику из Японии, согласно которой потребительские цены в стране в феврале в годовом выражении выросли на 0,2%. Аналитики ожидали годовую инфляцию на уровне 0,3%.
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Рынки , Дональд Трамп , Reuters
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