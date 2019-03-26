Турция обвинила JP Morgan в обвале лиры

Турция начала расследование в отношении финансового холдинга JP Morgan Chase. Регулятор упрекнул его в том, что он спровоцировал крупнейшее падение лиры после прошлогоднего краха.

В субботу Агентство по банковскому регулированию и надзору, BDDK, сообщило, что накануне 2 аналитика JPMorgan порекомендовали инвесторам вкладываться в доллары США, а не в лиру. Это привело к волатильности на рынках и подорвало репутацию турецких банков. В итоге турецкий Совет по рынкам и капиталам начал проводить собственное расследование, говорится в сообщении на его сайте.

Сокращение резервов Эта ситуация будет держать инвесторов в напряжении накануне муниципальных выборов, которые пройдут в следующее воскресенье. Все произошло после того, как на прошлой неделе упали валюты на развивающихся рынках на фоне ситуации с турецкой валютой.

И если Реджеп Тайип Эрдоган ранее обвинял другие страны в ведении «экономической войны» против Турции, то нападки на JPMorgan могут вылиться в сильнейшую конфронтацию с глобальным банком. Нельзя забывать о том, что с начала этого года были выдвинуты обвинения против главного исполнительного директора местного подразделения HSBC Holdings Plc за оскорбление президента, что считается преступлением в Турции. Пресс-секретарь JPMorgan комментировать ситуацию отказался.

Эрдоган также выступил со строгим предупреждением банкам, которых считает ответственными за повышение спроса на твердую валюту и которые вводят в заблуждение прогнозами по обменным курсам.

«Я обращаюсь ко всем участникам этих мероприятий в преддверии выборов. Мы всех вас знаем по именам. Мы знаем, что вы делаете», — заявил Эрдоган в воскресенье в телевизионном выступлении.

В своей заметке JPMorgan отметил, что есть риск падения турецкой валюты после выборов 31 марта. Он также сослался на недавнее снижение чистых иностранных резервов Турции, рекомендовав продавать лиру.

Информация о двух расследованиях против JPMorgan появилась почти одновременно, что говорит о координации действий между властями. Банковский регулятор начал еще одну проверку против банков, манипулировавшими своими клиентами при покупке иностранных валют. Однако он не назвал финансовые учреждения, о которых идет речь.

Расследования начались на следующий день после того, как центробанк Турции попытался остановить спад лиры, объявив о неожиданном ужесточении монетарной политики. В пятницу она торговалась на 6,5% слабее по отношению к доллару. В конце дня лира упала на 5%, в итоге потери за год превысили 8% ̶ худший показатель после аргентинского песо.

Падение лиры в пятницу ускорилось на фоне слухов о том, что центробанк может использовать свои резервы, чтобы поддержать валюту перед выборами. Политики не проводят валютные интервенции с января 2014 года. Банк объявляет о подобных операциях в тот день, когда они проводятся, и публикует результаты через 15 рабочих дней после даты интервенции, сообщается на его сайте.

За две недели до 15 марта активы центробанка сократились на $6,3 млрд, что стало самым большим снижением с января 2014 года. Тем не менее, в пятницу чиновник центробанка заявил, что в этом нет ничего необычного. Это просто выплаты по внешнему долгу и продажа твердой валюты государственным компаниям, покупающим энергоносители.

Эта борьба протекает в то время, когда Эрдоган готовится к первым выборам после значительного расширения полномочий в прошлом году. И если раньше он повторял об отвращении к высокой стоимости заимствований, то в последнее время молчал, заставив центробанк сосредоточиться на восстановлении доверия.

Но в последнее время турецкий лидер все менее осторожен, когда дело доходит до противодействия иностранным державам. В пятницу он предупредил, что признание Трампом Голанских высот территорией Израиля поставило регион на грань кризиса.

Турецко-американские отношения остаются напряженными на фоне ряда других споров. А это беспокоит инвесторов после введения прошлогодних санкций США из-за ареста американского пастора по обвинению в шпионаже. Эрдоган может снова усилить напряженность с Трампом, пообещав продолжить покупку российской системы противоракетной обороны S-400, поставка которой ожидается в июле.