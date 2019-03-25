Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.33
$
64.54
72.80
73.05
Прогноз
01.04 – 08.04
$
64.37
72.71
Индексы и котировки Brent
66.84
+0.24 Золото
1317.75
+0.06 РТС
1221.63
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
25.03
1.1316
+0.0071
11.03
1.1245
21.03
11.03
27.02

Японский Nikkei падает более чем на 3% на опасениях за мировую экономику 

Прайм 8 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основной фондовый индекс Японии теряет более 3% на торгах в понедельник, остальные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также резко снижаются вслед за американскими рынками на фоне обострившихся опасений за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,37% — до 3061,65 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,91%, до 1685,5 пункта. Гонконгский Hang Seng Index падал на 1,78% — до 28595,93 пункта. Южнокорейский KOSPI терял 1,61% — до 2151,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,13%, до 6125,1 пункта, японский индекс Nikkei 225 рухнул на 3,15% — до 20945,29 пункта.
Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы завершили пятницу в сильном минусе на фоне статистических данных по деловой активности в сфере промышленности в США и Европе. По предварительным данным исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности в промышленности США (PMI) опустился в марте до 52,5 пункта с 53 пунктов месяцем ранее. Это минимальная отметка почти за два года. Аналитики ожидали роста показателя до 53,5 пункта. Аналогичный показатель для еврозоны при этом упал до минимума более чем за 5 лет.
"Замедление роста мировой экономики в 2019 году еще не было полностью отыграно. Выходящие в последнее время данные свидетельствуют об ухудшении состояния мировой экономики", — сказал агентству Франс Пресс главный стратег Rakuten Securities Масаюки Кубота (Masayuki Kubota).
Прайм: последние новости
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 63,74 рубля "Распадская" вернулась к практике выдачи займов связанным сторонам: негативно для акций Рынок акций РФ: возврат в боковик или начало коррекции?
Комментарии
Рынки , France-Presse
Читайте также
Видео
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Рубль отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
Рынки
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
«Газпром» признал американскую угрозу
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение