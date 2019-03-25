Японский Nikkei падает более чем на 3% на опасениях за мировую экономику

Основной фондовый индекс Японии теряет более 3% на торгах в понедельник, остальные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также резко снижаются вслед за американскими рынками на фоне обострившихся опасений за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,37% — до 3061,65 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,91%, до 1685,5 пункта. Гонконгский Hang Seng Index падал на 1,78% — до 28595,93 пункта. Южнокорейский KOSPI терял 1,61% — до 2151,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,13%, до 6125,1 пункта, японский индекс Nikkei 225 рухнул на 3,15% — до 20945,29 пункта.

Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы завершили пятницу в сильном минусе на фоне статистических данных по деловой активности в сфере промышленности в США и Европе. По предварительным данным исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности в промышленности США (PMI) опустился в марте до 52,5 пункта с 53 пунктов месяцем ранее. Это минимальная отметка почти за два года. Аналитики ожидали роста показателя до 53,5 пункта. Аналогичный показатель для еврозоны при этом упал до минимума более чем за 5 лет.