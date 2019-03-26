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Золото дешевеет на укреплении доллара 

Прайм + ещё 5 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Стоимость золота снижается на фоне удорожания доллара по отношению к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.44 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,95 доллара, или на 0,6%, до 1321,05 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро сокращалась на 0,93%, до 15,422 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос при этом на 0,17%, до 96,73 пункта.
Более дорогой доллар негативно сказывается на стоимости золота, которое в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой. Укрепление же доллара сейчас связано с ростом доходности 10-летних казначейских бондов, показатель несколько восстанавливается после снижения до минимума с декабря 2017 года в 2,379%.
Внимание инвесторов теперь обращено к торговым отношениям США и Китая. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин посетят Китай 28-29 марта, где совместно с вице-премьером КНР Лю Хэ проведут восьмой раунд торговых переговоров.
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