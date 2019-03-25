Фондовые торги в РФ открылись в минусе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:06 мск индекс Мосбиржи опустился на 065% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 446,46,92 пункта. Индекс снизился на 032% до отметки 1770,7.