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Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:06 мск индекс Мосбиржи опустился на 065% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 446,46,92 пункта. Индекс снизился на 032% до отметки 1770,7.
«На российском фондовом рынке конец прошлой недели также был отмечен коррекционными настроениями — индекс Мосбиржи в пятницу потерял 0,6%, вернувшись под отметку в 2500 пунктов. Внешний фон на открытие недели складывается негативным для российского рынка, соответственно, сегодня ожидаем снижения индекса в середину диапазона 2450-2500 пунктов. При этом на горизонте скольких месяцев видим перспективы ощутимого роста с текущих уровней в преддверии сезона дивидендных выплат», — прокомментировал аналитик Промсвязбанка Михаил Поддубский. Продуктовый виджет
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