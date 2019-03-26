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Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно 

Банки.ру + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 498,33 пункта. Индекс РТС снизился на 0,01% до отметки 1 228,17.
«Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал скромный рост на 0,2% по индексу ММВБ, вновь приблизившись к отметке в 2 500 пунктов. Теоретически, некоторое позитивное влияние на всю группу российских активов могло быть оказано обнародованием результатов расследования спецпрокурора США Мюллера о возможных связях избирательного штаба Трампа с Россией (признаков сговора обнаружено не было), но в то же время санкционные риски для РФ сохраняются, а отношения между странами остаются далеко не самыми благоприятными (вчера Палата Представителей США потребовала от Госдепа оценить угрозы российского влияния в Венесуэле). Учитывая попытки отскока на глобальных рынках, сегодня индекс Мосбиржи, на наш взгляд, имеет шансы забраться в диапазон 2 500—2 520 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
Банки.ру: последние новости
Официальный курс доллара вырос на 11 копеек, евро — снизился на 28 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск поднялся до 64,5 рубля Рубль подорожал к доллару и евро в начале валютных торгов
Комментарии
Рынки , Михаил Поддубский , ММВБ , Госдеп США , Промсвязьбанк , Московская биржа
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