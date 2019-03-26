Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно

Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 498,33 пункта. Индекс РТС снизился на 0,01% до отметки 1 228,17.