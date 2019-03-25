Курс доллара: официальный курс доллара повысился на 73 копейки, евро — на 33

Банк России установил официальные курсы валют на 26 марта. Курс доллара вырос на 72,88 копейки, составив 64,4993 рубля (63,7705 рубля на 25 марта). Курс евро увеличен на 33,29 копейки до 72,9229 рубля (с 72,59 рубля на 25 марта).

На биржевых торгах в районе полудня, как и в начале валютной сессии понедельника, наблюдается положительная для рубля динамика после его ослабления в пятницу. На 12:08 мск курс доллара расчетами завтра составляет 64,37 рубля (минус 29 копеек к уровню закрытия торгов пятницы), курс евро — 72,87 рубля (минус почти 20 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 64,35—64,64 рубля за доллар и 72,77—73,05 рубля за евро.